Скончался экс-супруг Пугачёвой — режиссёр Александр Стефанович

В Москве скончался бывший муж известной певицы Аллы Пугачёвой, режиссёр Александр Стефанович. Об этом Лайфу сообщил источник.

Стало известно, что Стефанович находился в больнице имени Бахрушиных, где проходил лечение от коронавируса. В последнее время режиссёр лежал в реанимации. Смерть деятеля культуры констатировали в 19:00 мск. Ему было 76 лет.

Пока не известно, где и когда пройдёт прощание с режиссёром.