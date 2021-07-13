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Скончался экс-супруг Пугачёвой — режиссёр Александр Стефанович

Деятель культуры проходил лечение от коронавируса в одной из московских больниц. Последнее время он находился в реанимации.

13 июля, 19:06
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<p>Александр Стефанович. Фото © ТАСС / Юрий Машков</p>

Александр Стефанович. Фото © ТАСС / Юрий Машков

В Москве скончался бывший муж известной певицы Аллы Пугачёвой, режиссёр Александр Стефанович. Об этом Лайфу сообщил источник.

Стало известно, что Стефанович находился в больнице имени Бахрушиных, где проходил лечение от коронавируса. В последнее время режиссёр лежал в реанимации. Смерть деятеля культуры констатировали в 19:00 мск. Ему было 76 лет.

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Пока не известно, где и когда пройдёт прощание с режиссёром.

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Ранее сообщалось, что актёр из российских сериалов "Улицы разбитых фонарей", "Молодёжка", "Мажор" Артём Анчуков умер в возрасте 39 лет. Печальное известие сообщила певица Татьяна Буланова, которой приписывали роман с артистом. Позже стало известно, что Анчуков скончался от коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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