Психолог дала оценку отношениям иркутского неадеквата и его жены

Взаимоотношения мужчины из Иркутска, который хотел сбросить трёхлетнего сына с балкона, и его жены являются психологическим союзом насильника и жертвы. Об этом в беседе с Лайфом рассказала клинический психолог, кандидат наук, заместитель по научной работе академии социальной защиты Мария Солдатенкова.

Она объяснила, что подобные случаи не являются редкостью. Такой союз развивается из желания одного человека контролировать жизнь другого, при этом партнёр поначалу воспринимает это как "особый род ухаживаний".

"Потенциальный насильник начинает действия контроля буквально с первого дня. Он спрашивает, где она работает, женский коллектив или мужской, начинает названивать во время рабочего дня. Женщина воспринимает эти звонки как особый род ухаживаний. А дальше всё развивается по схеме зависимых отношений, когда старается палач девушку/жертву приучить к своему обществу", — указала Солдатенкова.

По словам психолога, насильник при этом проявляет себя далеко не сразу. Он стремится замкнуть на себе большую часть контактов партнёра, перессорив человека со всеми друзьями, подругами и коллегами. Впоследствии девушка начинает думать, что сама спровоцировала насилие, виновата она, вела себя неправильно, однако это большое заблуждение. В таких отношениях формируется определённая цикличность.

"В этих отношениях после инцидента насилия наступает виток медовых отношений, то есть когда на утро человек просыпается, он думает о том, что она может пойти в полицию написать заявление и вообще может уйти. И тогда насильник становится беспомощным, а для него это крах. Он прекрасно себя ведёт на работе, он прекрасно общается с друзьями, он демонстрирует любовь к детям и животным, но в доме по отношению к семье он тиран", — раскрыла ситуацию клинический психолог.

Солдатенкова объяснила, что нельзя спровоцировать насилие. В нём виноват лишь сам насильник, который обычно никогда не признаётся в содеянном и знает способы самооправдания. Также специалист дала советы пострадавшей, как ей быть в данной ситуации.

"Во-первых, ей нужно обратиться к психологу, который работает с женщинами после травмы. Во-вторых, у неё должна быть большая группа поддержки, это можно войти в группы женщин, которые ушли от насильников, можно обратиться к своим подругам", — подытожила психолог.