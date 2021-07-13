Лайф публикует видео допроса отца, грозившего сбросить сына с балкона

Первый допрос отца, грозившего сбросить сына с балкона. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео допроса жителя Иркутска, который почти два часа простоял на карнизе 13-го этажа, угрожая сбросить вниз своего трёхлетнего сына. Мужчина признался, что на этот поступок его толкнула любовь к жене.

"Этого делать не хотел. Хотел повлиять на свою жену, чтобы она обратила на меня внимание, так как я её люблю очень сильно, искренне", — рассказал мужчина.

Напомним, в Иркутске 34-летний мужчина грозил выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. На место выехали оперативные службы, под окнами развернули "куб жизни", приехала также жена неадеквата. Оказалось, что она ранее подавала в полицию заявления на супруга — последний раз он избил её 10 июля и пригрозил расправиться с ребёнком.