НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лайф публикует видео допроса отца, грозившего сбросить сына с балкона

Мужчина признался, что таким поступком хотел добиться внимания жены, которую очень любит.

13 июля, 12:38

Первый допрос отца, грозившего сбросить сына с балкона. Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео допроса жителя Иркутска, который почти два часа простоял на карнизе 13-го этажа, угрожая сбросить вниз своего трёхлетнего сына. Мужчина признался, что на этот поступок его толкнула любовь к жене.

"Этого делать не хотел. Хотел повлиять на свою жену, чтобы она обратила на меня внимание, так как я её люблю очень сильно, искренне", рассказал мужчина.

"Сделали!": Видео с эмоциями полицейских, спасших малыша от отца-неадеквата

"Сделали!": Видео с эмоциями полицейских, спасших малыша от отца-неадеквата

Напомним, в Иркутске 34-летний мужчина грозил выбросить малолетнего сына с балкона 13-го этажа жилого дома. На место выехали оперативные службы, под окнами развернули "куб жизни", приехала также жена неадеквата. Оказалось, что она ранее подавала в полицию заявления на супруга — последний раз он избил её 10 июля и пригрозил расправиться с ребёнком.

Взявший в заложники сына неадекват из Иркутска выкрал его из детсада

Взявший в заложники сына неадекват из Иркутска выкрал его из детсада

Переговоры с мужчиной вели как приехавшие на место происшествия правоохранители, так и соседи. Спустя почти два часа папаша, к счастью, одумался и вернул малыша в квартиру, но затем снова вылез на балкон уже без сына. В это время оперативникам удалось проникнуть в квартиру и забрать ребёнка. Его отец был задержан.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Передача малыша маме после спасения от отца-неадеквата попала на видео

сегодня в 12:43

Лайф публикует список пострадавших при взрыве газа в Геленджике

сегодня в 13:51

Больше ста задержанных за драку в Кузьминках мигрантов выдворят из России

сегодня в 13:14

Зеленский отказался считать русский язык собственностью РФ

сегодня в 13:39

"У нас разные взгляды": Зеленский оценил итоги переговоров с Меркель по "Северному потоку – 2"

сегодня в 13:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1