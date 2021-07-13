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Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

По итогам экспертиз было установлено, что в действиях рэпера нет состава административного правонарушения.

13 июля, 12:18

Фото © instagram.com/morgen_shtern

Полиция закрыла административное дело о пропаганде наркотиков в четырёх клипах на песни рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом Лайфу рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.

"Дело действительно закрыли. По совокупности собранных доказательств, проведённых экспертиз и других действий в рамках расследования было установлено, что в действиях Моргенштерна нет состава административного правонарушения", отметил он.

Делать деньги вот так: Самые постыдные выходки из биографии Моргенштерна, за которые его возненавидел весь мир

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Напомним, ранее Моргенштерна оштрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах. При этом защита рэпера подала жалобу на решение Зюзинского суда.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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