Полиция закрыла дело о пропаганде наркотиков в клипах Моргенштерна

Полиция закрыла административное дело о пропаганде наркотиков в четырёх клипах на песни рэпера Алишера Моргенштерна. Об этом Лайфу рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин.

"Дело действительно закрыли. По совокупности собранных доказательств, проведённых экспертиз и других действий в рамках расследования было установлено, что в действиях Моргенштерна нет состава административного правонарушения", — отметил он.