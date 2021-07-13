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Эксперт рассказал, какие продукты подешевеют в России в ближайшее время

При этом ранее россиян предупредили о возможном росте цен на крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

13 июля, 12:04

Фото © ТАСС / Андрей Любимов

С начала прошлого года в России зафиксирован непрерывный рост цен. Однако цены на некоторые товары всё-таки спадут. Об этом рассказал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с телеканалом "360".

"Безусловно, будет сезонное подешевение овощей. Урожай появляется, будет что-то и дешеветь. Но это дело, к сожалению, недолгое", — утверждает Шелищ.

Общий же рост цен в России к июню 2021 года составил 6,5% в сравнении с данными за тот же месяц прошлого года. По оценке эксперта, перспектив для изменения ситуации пока нет.

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А ранее россиян предупредили о скором повышении цен на незаменимые продукты. В этот перечень входят крупы, макароны, сахар, растительное масло и хлеб.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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