Эксперт рассказал, какие продукты подешевеют в России в ближайшее время

С начала прошлого года в России зафиксирован непрерывный рост цен. Однако цены на некоторые товары всё-таки спадут. Об этом рассказал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ в беседе с телеканалом "360".

"Безусловно, будет сезонное подешевение овощей. Урожай появляется, будет что-то и дешеветь. Но это дело, к сожалению, недолгое", — утверждает Шелищ.

Общий же рост цен в России к июню 2021 года составил 6,5% в сравнении с данными за тот же месяц прошлого года. По оценке эксперта, перспектив для изменения ситуации пока нет.