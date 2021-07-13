Провизор раскрыла два способа не переплачивать за лекарства
Часто в аптеках предлагают более дорогой препарат с таким же действующим веществом, поэтому стоит быть бдительными.
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Два самых распространённых способа не переплачивать за лекарства в аптеках назвала в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка, провизор Ирина Булыгина.
Во-первых, следует попросить провизора в аптеке перечислить все имеющиеся препараты с необходимым действующим веществом, так как ценовая линейка у них может различаться в разы.
"Провизор или фармацевт должен предложить вам из той линейки, что у них есть, самое дешёвое в первую очередь, а потом уже по возрастающей", — сказала Булыгина.
Также эксперт предложила покупать лекарственные препараты заранее, потому что стоимость их со временем растёт. Однако это касается только препаратов против хронических заболеваний, которые врач уже прописал.
"Если человек думает, что он может заболеть, и хочет купить лекарства заранее, то этого делать не надо. Чем вас будут лечить — это прерогатива врача, а протоколы лечения меняются очень быстро", — заключила Булыгина.
Ранее в России спрогнозировали рост цен на лекарства. Причинами этого могут стать снижающийся курс рубля и рост цен на сырьё, ввозимое из-за границы.
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