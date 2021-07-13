Антонов: Россия требует от США уважения и не нуждается в услугах

Россия не ждёт США услуг или помощи, но требует уважения, поскольку это необходимо для взаимовыгодных отношений, заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов,

"Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться", — сказал глава российской дипмиссии, выступая перед русскоговорящими студентами Мидлберийского института.

Дипломат добавил, что "в нынешней турбулентной глобальной обстановке" сторонам следует научиться сотрудничать ради безопасности и процветания жителей. Москва готова к такой работе, уточнил Антонов.

При этом посол подчеркнул, что для РФ неприемлема популярная в США точка зрения, согласно которой Россию "можно использовать, когда это понадобится, а затем отодвинуть в сторону и даже всячески шельмовать, если она не может быть чем-то полезна для интересов Америки".

Ранее во время выступления перед студентами посол РФ отметил, что Россия не питает иллюзий в отношениях с США после саммита в Женеве. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что есть ряд возможностей для позитивной динамики, и добавил, что в ближайшие недели Москва намерена провести с Вашингтоном встречу под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Кроме того, Антонов указал, что налаживание взаимодействия между РФ и США в области кибербезопасности является одним из приоритетов.