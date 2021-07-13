Посол РФ Антонов назвал цель стратегического диалога России и США

Москва и Вашингтон в ходе диалога по стратегической стабильности должны выработать новое "уравнение безопасности". Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Исходим из того, что целью стратдиалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учётом всех значимых факторов", — сказал глава российской дипмиссии, выступая перед русскоговорящими студентами Мидлберийского института.

Включать это уравнение, по словам Антонова, должно наступательное и оборонительное вооружение в ядерном и неядерном оснащении. Посол отметил, что речь идёт о противоракетной обороне, предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях и обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД.

Также Антонов заявил, что Россия и США не должны позволить возникнуть вооружённому конфликту, ибо он чреват эскалацией вплоть до применения ядерного оружия.

Ранее во время выступления перед студентами посол РФ отметил, что Россия не питает иллюзий в отношениях с США после саммита в Женеве. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что есть ряд возможностей для позитивной динамики, и добавил, что в ближайшие недели Москва намерена провести с Вашингтоном встречу под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Кроме того, Антонов указал, что налаживание взаимодействия между РФ и США в области кибербезопасности является одним из приоритетов.