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Посол РФ Антонов назвал цель стратегического диалога России и США

Также дипломат заявил, что Москва и Вашингтон не должны позволить возникнуть вооружённому конфликту, ибо он чреват эскалацией вплоть до применения ядерного оружия.

13 июля, 01:09
<p>Фото © ТАСС / Александр Щербак</p>

Фото © ТАСС / Александр Щербак

Москва и Вашингтон в ходе диалога по стратегической стабильности должны выработать новое "уравнение безопасности". Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

"Исходим из того, что целью стратдиалога должна стать выработка нового "уравнения безопасности" с учётом всех значимых факторов", — сказал глава российской дипмиссии, выступая перед русскоговорящими студентами Мидлберийского института.

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Включать это уравнение, по словам Антонова, должно наступательное и оборонительное вооружение в ядерном и неядерном оснащении. Посол отметил, что речь идёт о противоракетной обороне, предупреждении гонки вооружений в космосе, дестабилизирующих военных технологиях и обеспечении предсказуемости и сдержанности в ракетной сфере в условиях прекращения действия ДРСМД.

Также Антонов заявил, что Россия и США не должны позволить возникнуть вооружённому конфликту, ибо он чреват эскалацией вплоть до применения ядерного оружия.

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Ранее во время выступления перед студентами посол РФ отметил, что Россия не питает иллюзий в отношениях с США после саммита в Женеве. Вместе с тем дипломат подчеркнул, что есть ряд возможностей для позитивной динамики, и добавил, что в ближайшие недели Москва намерена провести с Вашингтоном встречу под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств. Кроме того, Антонов указал, что налаживание взаимодействия между РФ и США в области кибербезопасности является одним из приоритетов.

Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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