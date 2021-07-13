Антонов заявил, что Россия не питает иллюзий в отношениях с США после саммита в Женеве
Глава российской дипмиссии сообщил, что в ближайшие недели Москва намерена провести с Вашингтоном встречу под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств.
Анатолий Антонов. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Россия не питает иллюзий в отношениях с США после встречи саммита в Женеве. Об этом заявил посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов.
"Мы не питаем никаких иллюзий о кардинальных прорывах. За последние годы накопилось слишком много взаимных претензий и противоречий, которые одним рывком урегулировать не получится", — приводятся слова Антонова на странице посольства в "Фейсбуке".
Вместе с тем дипломат отметил, что есть ряд возможностей для позитивной динамики. Глава российской дипмиссии добавил, что в ближайшие недели Москва намерена провести с Вашингтоном встречу под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств.
Также Антонов подчеркнул, что налаживание взаимодействия между РФ и США в области кибербезопасности является одним из приоритетов и что Москва считает необходимым сделать всё возможное для недопущения любого вооружённого конфликта с США.
Кроме того, дипломат отметил, что Москва рассчитывает на скорое достижение урегулирования в Сирии благодаря принятию резолюции Совета Безопасности ООН по гуманитарной помощи.
Напомним, переговоры президента РФ Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена прошли в Женеве 16 июня. Это была первая их очная встреча в качестве глав государств. В совместном заявлении лидеры двух стран подчеркнули, что намерены запустить диалог по стратегической стабильности и начать консультации по кибербезопасности, контролю над вооружениями и обмену заключёнными. Кроме того, Путин и Байден договорились о возвращении послов в Москву и Вашингтон.
Комментариев: 0