Антонов заявил, что Россия не питает иллюзий в отношениях с США после саммита в Женеве

Глава российской дипмиссии сообщил, что в ближайшие недели Москва намерена провести с Вашингтоном встречу под руководством заместителей глав внешнеполитических ведомств.