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Песков сообщил, что США не передавали России детальной информации о кибератаках

При этом представитель Кремля заверил, что желание действовать вместе и продолжать механизм консультаций подчёркивалось с обеих сторон.

12 июля, 10:24
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Американская сторона пока не передавала России детальную информацию о кибератаках, однако президенты двух стран отмечали желание действовать совместно в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В продолжении дискуссий, которые имели место в Женеве, с РФ отмечалась необходимость предоставления чёткой информации и выполнения чётких действий, которые указываются в том числе в договоре от 1999 года. Это договор о взаимопомощи по уголовным делам, и там прописаны данные, которые должны даваться. Пока детально информация не передавалась", — уточнил представитель Кремля.

При этом Песков заметил, что российский и американский лидеры Владимир Путин и Джо Байден отмечали желание действовать вместе и продолжать механизм консультаций по данному вопросу.

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Ранее Лайф рассказывал, что Путин и Байден провели телефонный разговор, в ходе которого, в частности, обсуждали необходимость предметного и конструктивного сотрудничества в области кибербезопасности. Позднее в Белом доме заверили, что американский лидер твёрдо верит в сотрудничество с РФ по вопросу кибератак.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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