Песков сообщил, что США не передавали России детальной информации о кибератаках

Американская сторона пока не передавала России детальную информацию о кибератаках, однако президенты двух стран отмечали желание действовать совместно в этом вопросе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"В продолжении дискуссий, которые имели место в Женеве, с РФ отмечалась необходимость предоставления чёткой информации и выполнения чётких действий, которые указываются в том числе в договоре от 1999 года. Это договор о взаимопомощи по уголовным делам, и там прописаны данные, которые должны даваться. Пока детально информация не передавалась", — уточнил представитель Кремля.