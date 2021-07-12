Песков о полёте Брэнсона: Освоение космоса без участия государства невозможно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал удачный полёт британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона к границе космоса. Так, представитель Кремля убеждён, что развитие этой сферы без участия государства (с привлечением только лишь частных инвестиций попросту невозможно).