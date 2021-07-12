Песков о полёте Брэнсона: Освоение космоса без участия государства невозможно
В Кремле ответили, возможно ли в России появление частных космических инициатив без участия государства по аналогии с Virgin Galactic.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал удачный полёт британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона к границе космоса. Так, представитель Кремля убеждён, что развитие этой сферы без участия государства (с привлечением только лишь частных инвестиций попросту невозможно).
"Освоение космоса без ведущей роли государства фактически невозможно. Это слишком дорогостоящий, слишком объёмный процесс и капиталоёмкий", — заключил Песков.
Напомним, старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Позже стало известно, что миллиардер совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.
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