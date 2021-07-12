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Регион
Опубликовано 12 июля 2021, 13:13

"Это лживая информация": Песков снова опроверг сообщения о переносе выборов в Госдуму

Ранее Элла Памфилова также заявила, что никаких обсуждений по данному поводу не ведётся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы обсуждается вопрос переноса выборов из-за ситуации с коронавирусом.

"Уже 10 раз все опровергли. Нет. Это лживая информация" — заявил представитель Кремля.

Напомним, выборы в Госдуму пройдут в течение трёх дней — с 17 по 19 сентября. Одновременно состоятся региональные и муниципальные выборы, в частности девяти глав субъектов РФ и депутатов 39 региональных парламентов. Ещё трёх руководителей регионов выберут депутаты заксобраний. Центризбирком России уже показал логотип и слоган предстоящего голосования.


Памфилова опровергла слухи о возможном переносе выборов в Госдуму
Памфилова опровергла слухи о возможном переносе выборов в Госдуму
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Александр Юнашев
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