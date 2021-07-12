"Это лживая информация": Песков снова опроверг сообщения о переносе выборов в Госдуму

Ранее Элла Памфилова также заявила, что никаких обсуждений по данному поводу не ведётся.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что якобы обсуждается вопрос переноса выборов из-за ситуации с коронавирусом.