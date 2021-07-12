В убийстве найденной в пожарном шкафу женщины в Люберцах заподозрили гражданина Украины
На данный момент устанавливается причастность мужчины к преступлению, он не задержан.
Вахтанг Л. Фото © LIFE
Одним из подозреваемых в убийстве женщины в подмосковных Люберцах, чьё тело обнаружили в пожарном шкафу дома на проспекте Победы, стал 38-летний Вахтанг Л. Об этом Лайфу сообщил источник.
Сейчас он не задержан, следователи общаются с мужчиной и устанавливают его причастность к преступлению. К настоящему моменту известно, что в прошлом уроженец Грузии, также имеющий гражданство Украины, был судим. Кроме того, он имеет серьёзные проблемы с наркотиками.
Напомним, труп женщины в большой клетчатой сумке обнаружили в пожарном шкафу дома на проспекте Победы. Она пролежала там четыре дня и была в одном нижнем белье. По словам соседей, когда правоохранители вскрыли квартиру, внутри повсюду обнаружили следы крови.
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