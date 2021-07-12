НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В убийстве найденной в пожарном шкафу женщины в Люберцах заподозрили гражданина Украины

На данный момент устанавливается причастность мужчины к преступлению, он не задержан.

12 июля, 10:10
<p>Вахтанг Л. Фото © LIFE</p>

Вахтанг Л. Фото © LIFE

Одним из подозреваемых в убийстве женщины в подмосковных Люберцах, чьё тело обнаружили в пожарном шкафу дома на проспекте Победы, стал 38-летний Вахтанг Л. Об этом Лайфу сообщил источник.

Сейчас он не задержан, следователи общаются с мужчиной и устанавливают его причастность к преступлению. К настоящему моменту известно, что в прошлом уроженец Грузии, также имеющий гражданство Украины, был судим. Кроме того, он имеет серьёзные проблемы с наркотиками.

Лайф публикует жуткое видео из Люберец, где в пожарном шкафу нашли тело женщины

Лайф публикует жуткое видео из Люберец, где в пожарном шкафу нашли тело женщины

Напомним, труп женщины в большой клетчатой сумке обнаружили в пожарном шкафу дома на проспекте Победы. Она пролежала там четыре дня и была в одном нижнем белье. По словам соседей, когда правоохранители вскрыли квартиру, внутри повсюду обнаружили следы крови.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Лайф публикует жуткое видео из Люберец, где в пожарном шкафу нашли тело женщины

сегодня в 09:42

Тело женщины в нижнем белье обнаружили в пожарном шкафу в Подмосковье

сегодня в 08:21

Автомобиль бойца ММА Артёма Тарасова увёз эвакуатор, пока он был на допросе

сегодня в 10:39

"Смешно": Критик Соседов не увидел повода для иска Костюшкина к Монеточке

сегодня в 10:41

"Это не смешно!": Дава признался на лобном месте, как тяжело было встречаться с алкоголичкой

сегодня в 10:27

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1