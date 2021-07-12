Тело женщины в нижнем белье обнаружили в пожарном шкафу в Подмосковье

Всё произошло накануне, 11 июля, на девятом этаже дома на проспекте Победы. Женщина с красными волосами и татуировкой в виде розы на ягодице была в чёрном нижнем белье. Работник сразу обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что преступление произошло в одной из квартир около четырёх дней назад, сейчас личности жертвы и собственника устанавливаются. Следователи провели осмотр места происшествия, а также изучили квартиру. Труп направили на экспертизу для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".