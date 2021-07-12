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Тело женщины в нижнем белье обнаружили в пожарном шкафу в Подмосковье

Сейчас правоохранители устанавливают личности погибшей и хозяина квартиры, где и могло произойти убийство.

12 июля, 08:21
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

В подмосковных Люберцах сотрудник управляющей компании "Пик" обнаружил в пожарном шкафу тело женщины в нижнем белье, которое лежало в большой клетчатой сумке. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Всё произошло накануне, 11 июля, на девятом этаже дома на проспекте Победы. Женщина с красными волосами и татуировкой в виде розы на ягодице была в чёрном нижнем белье. Работник сразу обратился в полицию. Прибывшие на место правоохранители установили, что преступление произошло в одной из квартир около четырёх дней назад, сейчас личности жертвы и собственника устанавливаются. Следователи провели осмотр места происшествия, а также изучили квартиру. Труп направили на экспертизу для установления причин смерти. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

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Ранее Лайф рассказывал, что экс-участник "Дома-2" найден мёртвым под окнами многоэтажки в Москве. По нашим данным, перед трагедией у него случился конфликт с младшим братом.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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