Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на всю неделю
Кардинальную смену погоды с ветром и дождями жителям столицы стоит ждать не раньше будущей субботы.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Софья Сандурская
В течение всей недели температура воздуха в Москве днём будет подниматься выше 30 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Ожидать резкой смены характера погоды на этой неделе не стоит. У нас всю неделю сохранится жаркая погода с дневной температурой выше +30 °C. Минимальная температура будет в утренние часы в Москве — около +20 °C", — сказала она в беседе с RT.
Кардинальная смена погоды с точки зрения и усиления ветра, и кратковременных дождей, скорее всего, произойдёт днём в субботу, уточнила метеоролог.
А ранее Лайф рассказывал, как в Москве лось искупался в пруду во время аномальной жары и восхитил очевидцев. Понаблюдать за сохатым собрались десятки посетителей парка. После водных процедур лось решил скрыться с человеческих глаз.
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