Москвичей предупредили о 30-градусной жаре на всю неделю

В течение всей недели температура воздуха в Москве днём будет подниматься выше 30 градусов. Об этом сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Ожидать резкой смены характера погоды на этой неделе не стоит. У нас всю неделю сохранится жаркая погода с дневной температурой выше +30 °C. Минимальная температура будет в утренние часы в Москве — около +20 °C", — сказала она в беседе с RT.

Кардинальная смена погоды с точки зрения и усиления ветра, и кратковременных дождей, скорее всего, произойдёт днём в субботу, уточнила метеоролог.