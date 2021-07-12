Россия и Япония заняли последние места в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса

Россия заняла предпоследнее место в рейтинге по уровню оптимизма бизнеса, на самой нижней строчке оказалась Япония. Согласно исследованию международной аудиторско-консалтинговой сети Grant Thornton, в РФ среди ведущих стран одни из худших ожидания роста выручки, экспорта и занятости.

Исследование показывает, что по сравнению с нижней точкой кризиса, который случился во время пандемии весной 2020 года, уровень оптимизма российского бизнеса вырос. Однако этот рост происходит медленнее, показатели всё же ниже, чем у 27 других ведущих стран, сообщает РБК.

Среди опрошенных руководителей 121 компании лишь 28% оптимистично смотрят на перспективы отечественной экономики в ближайший год. Этот показатель ниже только в Японии — 17%. В тройку лидеров рейтинга вошли Китай, США и Индонезия, уровень бизнес-оптимизма в этих странах составляет больше 77%.