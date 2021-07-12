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Фотограф из Екатеринбурга погибла во время дайвинга под Нижним Тагилом

У женщины осталось трое детей, один ребёнок страдает серьёзным заболеванием.

12 июля, 07:48

Фото © Сайт Елены Мормоль

Фотограф Елена Мормоль погибла во время дайвинга на карьере под Нижним Тагилом. Трагедия произошла накануне днём. Об этом изданию E1.RU сообщил её коллега Станислав Белоглазов.

"Лена — коллега и давний друг. Могу только выразить свою безумную печаль по поводу этого несчастного случая и соболезнования друзьям и родным. Всё фотосообщество и дайверское сообщество, кого я знаю, сегодня в трагическом настроении", — сказал он.

Елене было 49 лет. У неё осталось трое детей, в том числе ребёнок, которому поставлен диагноз ДЦП. У женщины есть средняя дочь, которая также занимается фотографией, и старший сын.

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Ранее Лайф рассказывал, как во Владивостоке 15-летний подросток утонул во время дайвинга. Он зацепился за препятствие и не смог выбраться из воды. Его друг попытался помочь потерявшему сознание приятелю, позвал на помощь, однако спасти тонущего не удалось.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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