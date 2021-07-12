Фотограф из Екатеринбурга погибла во время дайвинга под Нижним Тагилом

Фотограф Елена Мормоль погибла во время дайвинга на карьере под Нижним Тагилом. Трагедия произошла накануне днём. Об этом изданию E1.RU сообщил её коллега Станислав Белоглазов.

"Лена — коллега и давний друг. Могу только выразить свою безумную печаль по поводу этого несчастного случая и соболезнования друзьям и родным. Всё фотосообщество и дайверское сообщество, кого я знаю, сегодня в трагическом настроении", — сказал он.

Елене было 49 лет. У неё осталось трое детей, в том числе ребёнок, которому поставлен диагноз ДЦП. У женщины есть средняя дочь, которая также занимается фотографией, и старший сын.