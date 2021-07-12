Учёный назвал эффективную альтернативу маске, но согласиться на неё рискнёт не каждый

В качестве защиты от коронавируса можно использовать скафандр с фильтрами, благодаря этому получится не выполнять требования о ношении масок и вакцинации. Об этом заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребёнок ходит в детсад… Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов", — приводит его слова РИА "Новости".

Однако в повседневной жизни использовать такой скафандр не получится, поэтому единственный путь в борьбе с инфекцией — это ношение средств индивидуальной защиты и вакцинация, уточнил вирусолог. Нетёсов также добавил, что люди обычно верят в сложные вещи, однако не понимают, что главным фактором заражения является их собственное поведение.