Учёный назвал эффективную альтернативу маске, но согласиться на неё рискнёт не каждый
По мнению Нетёсова, главным фактором заражения людей является их собственное поведение.
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В качестве защиты от коронавируса можно использовать скафандр с фильтрами, благодаря этому получится не выполнять требования о ношении масок и вакцинации. Об этом заявил доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.
"Технология эта давно известна — скафандр с фильтрами. Но если вы работаете, если у вас ребёнок ходит в детсад… Дети, кстати, одни из важнейших факторов распространения инфекции, потому что в детсады и школы они ходят без респираторов", — приводит его слова РИА "Новости".
Однако в повседневной жизни использовать такой скафандр не получится, поэтому единственный путь в борьбе с инфекцией — это ношение средств индивидуальной защиты и вакцинация, уточнил вирусолог. Нетёсов также добавил, что люди обычно верят в сложные вещи, однако не понимают, что главным фактором заражения является их собственное поведение.
Ранее врачи назвали два "железных" основания для медотвода от вакцинации против коронавируса. Также специалисты напомнили, что российские вакцины гипоаллергенны, поэтому при аллергии на пыльцу или крапивнице прививаться можно.
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