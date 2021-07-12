"Я жив": Звезда "Клона" попал в больницу с ковидом и записал страшное видео
Артист записал ролик из больницы, чтобы успокоить своих подписчиков, потому что те уже делились опасениями о самом страшном.
Видео © Instagram / szafiroficial
Бразильский актёр Лусиано Шафир, исполнивший главную роль в популярном сериале "Клон", находится в больнице в тяжёлом состоянии после повторного заражения коронавирусом.
Актёр был госпитализирован 22 июня и всё ещё находится в отделении интенсивной терапии. Всё это время он лежал подключённым к аппарату ИВЛ, и поклонники начали делиться опасениями о самом страшном — что их кумира уже нет в живых. 10 июля исполнитель роли Зеина начал дышать самостоятельно. Когда он окончательно пришёл в себя, то записал видео и успокоил своих подписчиков.
"Привет, ребята. Я всё же решил снять это видео, чтобы показать, что я жив", — рассказал артист в "Инстаграме".
А ранее Лайф рассказывал про госпитализированного с коронавирусом известного российского актёра Александра Дьяченко. Он пошёл на поправку, но пока не может сказать, что чувствует себя хорошо.
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