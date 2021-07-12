Минздрав РФ готовит обновление рекомендаций по лечению ковида

Минздрав РФ готовит 12-ю версию рекомендаций по лечению коронавируса. Об этом газете "Известия" сообщил профессор Владимир Чуланов, замдиректора НМИЦ фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний, главный специалист Минздрава по инфекционным заболеваниям.

По его словам, новая версия будет готова в ближайшее время, сейчас она обсуждается в рабочих группах.

Чуланов добавил, что сейчас стало больше молодых людей, которые тяжело переносят ковид, однако в основной группе риска по-прежнему остаются лица старше 65 лет. Опасность летального исхода наиболее высока именно для этой категории, а также для людей с сахарным диабетом, болезнями сердца и сосудов и ожирением.