Академик РАН раскрыл мнение учёных по поводу происхождения ковида
Сергей Нетёсов подчеркнул, что конспирологи уже напридумывали множество разных версий происхождения коронавируса, однако важно анализировать само течение эпидемии и вирусный геном.
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Большинство учёных считают, что коронавирус имеет естественное происхождение. Об этом заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.
"До сих пор есть две основные гипотезы — что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но всё-таки большинство учёных, специалистов — а не диванных вирусологов и не бабок на базаре — считают, что это естественное происхождение", — сказал специалист в интервью РИА "Новости" и добавил, что поиск исходных вариантов продолжается.
Нетёсов подчеркнул, что конспирологи уже напридумывали множество разных версий происхождения коронавируса, однако важно анализировать само течение эпидемии и вирусный геном, тысячи природных штаммов от животных и выделенных от людей.
"Пока чёткой определённости нет, искусственное это или естественное происхождение", — заключил академик.
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Ранее Нетёсов рассказал, за какой срок получится выяснить происхождение коронавируса. По словам специалиста, уже удалось найти предшественника SARS-CoV-2, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% — это и есть загадка, которую пытаются разгадать многие страны.
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