Академик РАН раскрыл мнение учёных по поводу происхождения ковида

Большинство учёных считают, что коронавирус имеет естественное происхождение. Об этом заявил доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"До сих пор есть две основные гипотезы — что это штамм или утечка из лаборатории штамма от каких-то животных. Но всё-таки большинство учёных, специалистов — а не диванных вирусологов и не бабок на базаре — считают, что это естественное происхождение", — сказал специалист в интервью РИА "Новости" и добавил, что поиск исходных вариантов продолжается.

Нетёсов подчеркнул, что конспирологи уже напридумывали множество разных версий происхождения коронавируса, однако важно анализировать само течение эпидемии и вирусный геном, тысячи природных штаммов от животных и выделенных от людей.

"Пока чёткой определённости нет, искусственное это или естественное происхождение", — заключил академик.