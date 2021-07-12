Учёный рассказал, за какой срок получится выяснить происхождение коронавируса
По словам специалиста, ранее удалось найти предшественника SARS-CoV-2, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% — это и есть загадка, которую пытаются разгадать многие страны.
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Порядка двух лет может понадобиться для установления происхождения нового коронавируса. Такое мнение высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.
"Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни. И может быть, год-два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, так же, как и возникновение вируса атипичной пневмонии, — очень редкое природное событие", — сказал Нетёсов в интервью РИА "Новости".
Учёный отметил, что ранее удалось найти предшественника коронавируса, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% — это и есть загадка, которую пытаются разгадать многие страны. Например, в США считают, что нужно изучить больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных. В природе, по словам биолога, вообще много коронавирусов у самых разных животных. Так, промежуточными хозяевами для коронавирусов, впоследствии переместившихся на человека, были коровы, пальмовые циветты, енотовидные собаки и, по всей видимости, другие мелкие млекопитающие.
Ранее стало известно, что американская разведка зашла в тупик, выясняя причины появления ковида.
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