Учёный рассказал, за какой срок получится выяснить происхождение коронавируса

Порядка двух лет может понадобиться для установления происхождения нового коронавируса. Такое мнение высказал доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов.

"Я думаю, что на это нужны месяцы, а далеко не дни. И может быть, год-два. Просто надо очень многое изучить. Дело в том, что событие, которое произошло, так же, как и возникновение вируса атипичной пневмонии, — очень редкое природное событие", — сказал Нетёсов в интервью РИА "Новости".

Учёный отметил, что ранее удалось найти предшественника коронавируса, у которого гомология больше 96%, но оставшиеся 4% — это и есть загадка, которую пытаются разгадать многие страны. Например, в США считают, что нужно изучить больше коронавирусов, которые обитают в летучих мышах и домашних животных. В природе, по словам биолога, вообще много коронавирусов у самых разных животных. Так, промежуточными хозяевами для коронавирусов, впоследствии переместившихся на человека, были коровы, пальмовые циветты, енотовидные собаки и, по всей видимости, другие мелкие млекопитающие.