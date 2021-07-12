"Начался сепсис": Подруга МакSим рассказала, что певица снова в критическом состоянии
КТ и анализ крови выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, рассказала приятельница артистки.
Фото © Instagram / maksimartist
Состояние здоровья певицы Марины Максимовой, более известной как Максим, вновь ухудшилось. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на подругу артистки.
"Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО", — рассказала подруга.
По её словам, недавние КТ и анализ крови выявили сильнейший гнойно-воспалительный процесс, что говорит о начале сепсиса. Врачи делают всё возможное, чтобы облегчить состояние Максим, подчеркнула собеседница издания.
Напомним, певицу Максим положили в больницу с высокой температурой и 40-процентным поражением лёгких. Как выяснилось, 11 июня она выступала на сцене в Казани уже заболевшей, через пару дней исполнительнице стало хуже, температура не снижалась, поэтому Марину увезли в клинику. Затем артистка была подключена к искусственной вентиляции лёгких и введена в медикаментозный сон, а позднее её подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Поражение лёгких составляет 80%. 10 июля менеджер певицы сообщила об улучшении её состояния, однако подчеркнула, что артистка по-прежнему остаётся на аппарате ИВЛ.
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