Состояние здоровья певицы Марины Максимовой, более известной как Максим, вновь ухудшилось. Об этом пишет kp.ru со ссылкой на подругу артистки.

"Марина снова в критическом состоянии. Она сейчас находится в медикаментозном сне, подключена к ИВЛ и ЭКМО", — рассказала подруга.