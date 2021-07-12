Полиция Гаити задержала предполагаемого координатора операции по убийству президента
По данным властей, именно ему в первую очередь позвонили наёмники после расправы над Жовенелем Моизом.
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Правоохранительные органы Гаити задержали предполагаемого координатора операции по убийству главы государства Жовенеля Моиза. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.
"Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон. Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США", — отметил он.
При этом начальник Нацполиции также добавил, что задержанный является гражданином Гаити, и назвал его одним из "разработчиков плана убийства".
Напомним, президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили 7 июля при атаке атаке на его резиденцию. 53-летний политик погиб, его раненая жена попала в больницу. Власти республики сообщили об участии иностранцев в нападении на главу государства. Согласно их данным, группа наёмников, которые говорили по-испански и по-английски, состояла из 26 человек. СМИ узнали, что в Моиза попало 12 пуль, при этом никто из охранников главы государства не пострадал. Задержанные по подозрению в убийстве президента Гаити граждане США заявили, что перед наёмниками стояла задача арестовать, а не убить главу республики.
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