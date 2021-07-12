Полиция Гаити задержала предполагаемого координатора операции по убийству президента

Правоохранительные органы Гаити задержали предполагаемого координатора операции по убийству главы государства Жовенеля Моиза. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель Национальной полиции Гаити Леон Шарль.

"Первым, кому звонили бандиты, был Эмманюэль Санон. Кристиан Эмманюэль Санон, который сейчас находится под стражей, поддерживал контакты со специализирующимися на безопасности венесуэльскими компаниями, базирующимися в США", — отметил он.