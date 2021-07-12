НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В бундестаге призвали Германию к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией

Также там рассказали о "психологической войне", которую против ФРГ ведут США.

11 июля, 23:54

Фото © Pixabay

Германии необходимо рассмотреть возможность выхода из состава Евросоюза и создания "нового европейского пространства". Такое мнение выразил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Хрупалла.

"Из нынешнего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов", — заявил парламентарий в интервью изданию Die Welt и добавил, что Россия должна принять участие в новом объединении.

Байден обсудит с Меркель "Северный поток — 2" на встрече в Вашингтоне

Байден обсудит с Меркель "Северный поток — 2" на встрече в Вашингтоне

Также политик рассказал о том, как США ведут "психологическую войну" против Германии, влияя на культуру и национальную идентичность немцев. В качестве примера он указал на ситуацию со строительством газопровода "Северный поток – 2". Политика Соединённых Штатов в этом вопросе, считает Хрупалла, состоит из дезинформации и спекуляции мнением ради интересов Вашингтона.

Ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что "Северный поток – 2" готов на 98%. Строительные работы могут быть завершены уже в конце августа 2021 года.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1