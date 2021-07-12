В бундестаге призвали Германию к выходу из Евросоюза и сотрудничеству с Россией

Германии необходимо рассмотреть возможность выхода из состава Евросоюза и создания "нового европейского пространства". Такое мнение выразил лидер партии "Альтернатива для Германии", депутат бундестага Тино Хрупалла.

"Из нынешнего ЕС Германии необходимо выйти и создать новую европейскую экономическую группу интересов", — заявил парламентарий в интервью изданию Die Welt и добавил, что Россия должна принять участие в новом объединении.

Также политик рассказал о том, как США ведут "психологическую войну" против Германии, влияя на культуру и национальную идентичность немцев. В качестве примера он указал на ситуацию со строительством газопровода "Северный поток – 2". Политика Соединённых Штатов в этом вопросе, считает Хрупалла, состоит из дезинформации и спекуляции мнением ради интересов Вашингтона.