Итальянцы заполонили улицы Рима, празднуя победу своей сборной на Евро-2020. Видео © Соцсети

В Риме в данные минуты происходит настоящее футбольное безумие. Тысячи болельщиков сборной Италии по футболу заполонили улицы города, празднуя победу национальной команды на Евро-2020.

В центре столицы собралось огромное количество людей, чтобы посмотреть финал чемпионата Европы, который прошёл в Лондоне на стадионе "Уэмбли". После окончания серии пенальти, когда Италия победила Англию, болельщики начали восторженно кричать и радоваться. На их глазах были слёзы счастья.

Фанаты обнимались, поздравляли друг друга и аплодировали своей сборной. После церемонии награждения гулянья не закончились. Улицы Рима буквально заполнены счастливыми болельщиками, которые поют песни, веселятся и скандируют различные кричалки. Многие из них пришли с национальной символикой. Вероятно, празднования продолжатся до самого утра.

Добавим, что сборная Италии ранее выигрывала Евро в 1968 году, также "Скуадра адзурра" дважды проигрывала в финале турнира (2000, 2012).