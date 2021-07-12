Позор России, приступ Эриксена и автоголы: Каким мы запомним завершившийся Евро-2020 Мы пережили месяц яркого и зажигательного футбола. Конечно, на этом празднике в какой-то момент мы стали лишними, но общего впечатления от турнира это не испортило. 11 июля, 21:40 Фото © Getty Images / Kirsty O'Connor / PA Images

Евро-2020, который прошёл в 2021 году, ждали пять лет. За это время мир успел серьёзно соскучиться по крупным международным турнирам. Потому европейское первенство воспринималось как глоток свежего воздуха. Действительно, турнир вышел что надо. Пожалуй, забыть его получится очень не скоро.

12 городов и праздник футбола

Евро-2020 — первый турнир, который прошёл в разных городах по всей Европе. От Лондона до Баку, от Севильи до Санкт-Петербурга. Даже со всеми коронавирусными ограничениями чемпионат Европы стал самым настоящим праздником. Болельщики получили возможность наконец-то попасть на стадионы и поболеть за своих, а футболисты — сыграть при фанатах, по которым они также скучали.

Атмосфера была замечательной как на трибунах, так и за их пределами. Нам довелось побывать в Санкт-Петербурге, и это было великолепно. Причём к турниру готовились не только болельщики, но и спонсоры Евро-2020. К примеру, бренд Vivo выпустил в дни турнира целый смартфон. Правда, чиновники из УЕФА идею с 12 городами не оценили. Не знаем, как там парням из Ньона, а нам очень даже понравилось!

Кристиан Эриксен

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Уже во второй день турнира случилась самая его неприятная история. Футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца прямо на поле. Полузащитника отвезли в больницу, а весь мир находился в состоянии глубокого шока. Датчане с большим трудом смогли завершить матч, который в итоге финнам проиграли.

Благо врачи сделали всё, чтобы спасти Эриксена. Уже через пару дней он писал в своём инстаграме, что с ним всё в порядке. Датчане, к слову, после этого выдали несколько шикарных матчей и дошли до полуфинала. Там их остановили Англия и достаточно странный пенальти в ворота скандинавов.

Автогол — лучший бомбардир турнира

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Евро-2020 побил целый ряд рекордов, один из которых достаточно необычный. На этом турнире забили больше всего автоголов. Причём началось всё в матче открытия, когда автоголом отметился Мерих Демирал. Тогда казалось, что это просто нелепая случайность.

Однако дальше в "список Демирала" попали Войцех Щенсный, Денис Закариа, Матс Хуммельс и многие другие. Всего — 11 автоголов на Евро-2020. Для сравнения, за все предыдущие турниры было забито лишь девять мячей в свои ворота. А здесь — сразу 11.

Роналду повторил "вечный" мировой рекорд

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Главный же рекорд — общее количество голов на Евро-2020. Этот турнир уверенно обошёл все предыдущие по числу забитых мячей. Команды, за что им большое спасибо, не стеснялись выдавать яркие голевые матчи. К примеру, Франция и Швейцария забили шесть на двоих, столько же у Испании с Хорватией.

Лучшим же бомбардиром Евро-2020 стал, кто бы вы думали, Криштиану Роналду. Португалец первую строчку разделил с чехом Патриком Шиком. Однако для одного из лучших футболистов мира даже не этот факт стал главным на турнире. По ходу Евро-2020 он смог догнать иранца Али Даеи по числу забитых мячей за свою национальную сборную за всё время выступлений.

У Криштиану и иранца по 109 забитых голов. Естественно, что побить "вечный" мировой рекорд для Роналду — вопрос времени. Даеи уже давно не играет, а у португальца впереди ещё не один матч. Так что в скором времени весь мир будет рассказывать про великого Криштиану Роналду из Книги рекордов Гиннесса.

Российский позор

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Сборная России — главное разочарование турнира. По крайней мере, для нашей страны. Кто-то в ответ на это скажет что-нибудь про Францию, Германию или Португалию. Однако эти сборные хотя бы вышли в плей-офф и уже там проиграли. Мы же и того сделать не смогли. Притом что группа у нашей команды была рабочая и не самая тяжёлая.

Однако Бельгия и Дания спокойно разгромили нас, а выиграть мы смогли только у Финляндии. Главное же, в чём обвиняли нашу команду, — блеклая игра. Пожалуй, что более-менее внятными получились лишь первые таймы игр с Данией и Финляндией. Всё остальное — скука и грусть.

В итоге наши парни грустно вернулись в Москву раньше, чем планировали, а Станислав Черчесов покинул пост главного тренера сборной. Национальная команда теперь находится в подвешенном состоянии и ждёт, кто же будет её новым наставником.

ЛГБТ-скандал

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Кто бы мог подумать, что Евро-2020 ознаменуется ещё и скандалом, связанным с ЛГБТ-движением. Во время группового этапа в Венгрии приняли закон, запрещающий пропаганду ЛГБТ-движения для несовершеннолетних. Произошло это перед матчем национальной сборной против команды Германии в Мюнхене. На фоне этого УЕФА запретил окрашивать фасад стадиона в радужные цвета.

Однако закончилась история тем, что УЕФА наказал Венгрию за расизм и гомофобию её болельщиков. Теперь венграм предстоит сыграть три матча при пустых трибунах. Кроме того, придётся заплатить 100 тысяч евро.

Forza Italia

Чемпионом стала сборная Италии — команда Роберто Манчини, которого в России прекрасно знают по работе в "Зените". "Скуадра адзурра" весь турнир радовала зрителей своей яркой и впечатляющей игрой и золото взяла по праву.

Хотя перед финалом казалось, что за Англию абсолютно всё. Домашний стадион, дождливая погода, болельщики и самый дорогой состав на турнире. "Львы" тоже смотрелись достаточно ярко и мощно, но в решающей игре удача от них отвернулась. Причём в самый последний и решающий момент. Ведь не повезло именно в серии пенальти. Футбол был близок к тому, чтобы по завету известной песни вернуться домой. Теперь кубок лучшей команды Старого Света едет в Италию. Возможно, это самая логичная концовка чемпионата Европы за всю его историю.

Авторы Шамиль Гаджиев