НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020 между Англией и Италией

Полураздетому фанату около минуты удавалось убегать от стюардов, но в конце концов его поймали.

11 июля, 21:30

Фото © ТАСС / EPA POOL

Во время финального матча Евро-2020 по футболу между сборными Англии и Италии на поле лондонского стадиона "Уэмбли" выбежал болельщик. Видео инцидента появилось в соцсетях.

Полураздетому фанату около минуты удавалось убегать от стюардов, но в конце концов его поймали. Инцидент произошёл в концовке основного времени и не попал в трансляцию.

100 фанатов без билетов попытались прорваться на "Уэмбли" на финал Евро-2020

100 фанатов без билетов попытались прорваться на "Уэмбли" на финал Евро-2020

Сейчас идёт дополнительное время игры финального матча. Счёт пока 1:1.

Ранее в Англии перед финалом Евро-2020 самолёты выложили в небе надпись It's coming home.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1