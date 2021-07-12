Болельщик выбежал на поле во время финала Евро-2020 между Англией и Италией
Полураздетому фанату около минуты удавалось убегать от стюардов, но в конце концов его поймали.
Фото © ТАСС / EPA POOL
Во время финального матча Евро-2020 по футболу между сборными Англии и Италии на поле лондонского стадиона "Уэмбли" выбежал болельщик. Видео инцидента появилось в соцсетях.
Полураздетому фанату около минуты удавалось убегать от стюардов, но в конце концов его поймали. Инцидент произошёл в концовке основного времени и не попал в трансляцию.
Сейчас идёт дополнительное время игры финального матча. Счёт пока 1:1.
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