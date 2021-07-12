В Англии перед финалом Евро-2020 самолёты выложили в небе надпись It's coming home
Фраза пользуется популярностью у местных футбольных болельщиков, которые ждут второй победы своей сборной на крупном турнире.
В Англии перед финалом Евро-2020 самолёты выложили в небе надпись It's coming home. Видео © Twitter / Funk Butcher
В Англии перед финалом Евро-2020 на лондонском стадионе "Уэмбли" при помощи самолётов выложили в небе надпись It's coming home ("Возвращается домой"). В решающем матче турнира англичане сражаются с итальянцами. Видео с пролётом воздушных судов появилось в "Твиттере".
Стоит отметить, что фраза It's coming home является цитатой из песни Three Lions, которая пользуется огромной популярностью у английских болельщиков. Они часто скандируют и демонстрируют надписи "Футбол возвращается домой" в надежде, что их национальная команда выиграет второй в истории крупный международный турнир. В 1966 году сборная Англии одержала победу на домашнем чемпионате мира.
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Добавим, что финальный матч Евро-2020 между Англией и Италией проходит в эти минуты в Лондоне. Команды не смогли выявить сильнейшего за 90 минут, основное время завершилось ничьей (1:1).
Ранее Лайф сообщал, что около ста фанатов без билетов попытались прорваться на стадион "Уэмбли" перед началом финального матча чемпионата Европы по футболу.
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