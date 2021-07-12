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Футбол не вернулся домой: Сборная Италии выиграла Евро-2020

Любопытно, что во время решающей игры было побито сразу два рекорда. Люк Шоу отметился самым быстрым голом, а Леонардо Бонуччи стал самым возрастным автором забитого мяча в финале.

11 июля, 21:54
<p>Фото © ТАСС / EPA POOL</p>

Фото © ТАСС / EPA POOL

Сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини.

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"Львы" бросились вперёд с самого начала матча, результатом этого стал гол Люка Шоу уже на второй минуте. После этого англичане чуть сбавили обороты, а итальянцы никак не могли расколдовать мощные редуты подопечных Гарета Саутгейта.

Не особо изменилась ситуация и во втором тайме. Итальянцы пытались сыскать счастье у ворот Джордана Пикфорда, но пробить кипера англичан никак не получалось. На помощь пришёл его величество стандарт: Бонуччи оказался первым на добивании и вернул "Скуадра адзурру" в игру. Основное время, словно по закону жанра, завершилось вничью.

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Два дополнительных тайма баловали событиями не так сильно. Неплохо пробил штрафной Бернадесски, хорошие забросы на Кейна были у англичан. Однако изменить счёт на табло и избежать серии пенальти у команд не получилось.

С точки больше повезло именно команде Роберто Маничини. В итоге Италия выигрывает Евро-2020, а Англия не смогла взять домашний финал, оказавшись впервые в истории чемпионатов Европы в главной игре.

Футбол. Евро-2020

Финал

Италия — Англия — 1:1 (по пенальти 3:2)

Голы: Шоу 2' (0:1), Бонуччи 67' (1:1)

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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