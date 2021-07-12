НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Принц Уильям назвал душераздирающим поражение сборной Англии от Италии в финале Евро-2020

Вместе с тем он отметил, что английские футболисты могут гордиться с собой и выразил уверенность, что у них всё впереди.

11 июля, 22:32
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро-2020 по футболе чрезвычайно обидно. Об этом заявил британский принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии

"Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день", — написал Уильям в "Твиттере".

Принц отметил, что английские футболисты могут гордиться с собой и выразил уверенность, что у них всё впереди.

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Напомним, в решающем матче англичане в серии пенальти уступили итальянцам на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Основное время игры завершилось со счётом 1:1.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1