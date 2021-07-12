Принц Уильям назвал душераздирающим поражение сборной Англии от Италии в финале Евро-2020

Поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро-2020 по футболе чрезвычайно обидно. Об этом заявил британский принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии

"Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день", — написал Уильям в "Твиттере".

Принц отметил, что английские футболисты могут гордиться с собой и выразил уверенность, что у них всё впереди.