Принц Уильям назвал душераздирающим поражение сборной Англии от Италии в финале Евро-2020
Вместе с тем он отметил, что английские футболисты могут гордиться с собой и выразил уверенность, что у них всё впереди.
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Поражение сборной Англии от команды Италии в финале Евро-2020 по футболе чрезвычайно обидно. Об этом заявил британский принц Уильям, который является президентом Футбольной ассоциации Англии
"Душераздирающе. Поздравления сборной Италии с великой победой. Сборная Англии, вы прошли долгий путь, но, к сожалению, сегодня был не наш день", — написал Уильям в "Твиттере".
Принц отметил, что английские футболисты могут гордиться с собой и выразил уверенность, что у них всё впереди.
Напомним, в решающем матче англичане в серии пенальти уступили итальянцам на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Основное время игры завершилось со счётом 1:1.
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