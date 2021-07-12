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Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Португалец забил столько же голов, сколько и нападающий сборной Чехии Патрик Шик, однако, в отличие от него, сделал результативную передачу.

11 июля, 22:14
<p>Фото © ТАСС / AFP7 via ZUMA Wire</p>

Фото © ТАСС / AFP7 via ZUMA Wire

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу – 2020 стал португальский нападающий Криштиану Роналду. За это игрок получит "Золотую бутсу".

В четырёх играх 36-летний форвард забил пять мячей. Столько же на счету нападающего сборной Чехии Патрика Шика, однако Роналду, в отличие от него, сделал результативную передачу. Также португалец провёл на поле меньше минут, чем чех, — 360 против 404.

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На Евро-2020 Роналду оформил дубль в ворота Венгрии и Франции, а также забил Германии. При этом три мяча он забил с пенальти.

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Напомним, сборная Португалии вылетела с турнира, проиграв команде Бельгии в 1/8 финала. Роналду на Евро-2020 смог обойти француза Мишеля Платини и стать первым по числу голов на чемпионатах Европы, на пяти турнирах он забил 14 мячей.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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