Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Евро-2020

Лучшим бомбардиром чемпионата Европы по футболу – 2020 стал португальский нападающий Криштиану Роналду. За это игрок получит "Золотую бутсу".

В четырёх играх 36-летний форвард забил пять мячей. Столько же на счету нападающего сборной Чехии Патрика Шика, однако Роналду, в отличие от него, сделал результативную передачу. Также португалец провёл на поле меньше минут, чем чех, — 360 против 404.