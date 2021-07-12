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В России стартуют крупнейшие в истории учения Росгвардии "Заслон-2021"

Манёвры продлятся до конца июля и будут проходить сразу в нескольких регионах страны.

11 июля, 23:27
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

В России стартовали крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021". Они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году манёврам Российской армии — "Запад-2021". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 12 по 30 июля 2021 года впервые с момента своего создания Росгвардия проведёт сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021", — отмечается в релизе.

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В Росгвардии уточнили, что цель манёвров — подготовиться к совместным стратегическим учениям "Запад-2021", которые пройдут в сентябре. Добавим, что к нынешним учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.

В ведомстве подчеркнули, что учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Также планируется отработать задачи, "направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России".

Ранее Лайф сообщал, что дальнюю авиацию ВКС России подняли по тревоге во время крупных учений.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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