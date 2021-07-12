В России стартуют крупнейшие в истории учения Росгвардии "Заслон-2021"

В России стартовали крупнейшие за всю историю Росгвардии учения "Заслон-2021". Они продлятся до 30 июля и станут частью подготовки к главным в этом году манёврам Российской армии — "Запад-2021". Об этом сообщается на сайте ведомства.

"С 12 по 30 июля 2021 года впервые с момента своего создания Росгвардия проведёт сразу в нескольких регионах страны крупное оперативно-стратегическое учение "Заслон-2021", — отмечается в релизе.

В Росгвардии уточнили, что цель манёвров — подготовиться к совместным стратегическим учениям "Запад-2021", которые пройдут в сентябре. Добавим, что к нынешним учениям привлекут воинские части и соединения из разных округов войск Национальной гвардии, а также подразделения территориальных управлений. Переброска сил в районы практических занятий будет проводиться авиацией, автомобилями и поездами.

В ведомстве подчеркнули, что учения призваны оценить готовность войск к выполнению возложенных задач, повысить профессионализм личного состава и слаженность подразделений. Также планируется отработать задачи, "направленные на нейтрализацию угроз государственной и общественной безопасности России".