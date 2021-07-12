В Грузии протестующие потребовали отставки премьер-министра

В центре Тбилиси после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы состоялась акция протеста, на которой митингующие потребовали ухода в отставку правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили до 11:00 мск 12 июля. В противном случае они пообещали продолжить манифестации. Демонстрация транслировалась в прямом эфире всех местных телекомпаний.

Протестующие утверждают, что агрессию в адрес секс-меньшинств спровоцировало именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества.

"Если до 12:00 (11:00 мск. — Прим. Лайфа) правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся. Следующий митинг состоится в понедельник в 18:00", — объявили митингующие.

В настоящее время воскресная акция на проспекте Руставели под названием "Система убивает" завершилась.