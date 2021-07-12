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В Грузии протестующие потребовали отставки премьер-министра

По их мнению, именно заявление Ираклия Гарибашвили привело к нападениям на участников акции в поддержку ЛГБТ-сообщества и освещавших её журналистов.

11 июля, 23:16
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

В центре Тбилиси после смерти избитого противниками ЛГБТ оператора "ТВ Пирвели" Лексо Лашкаравы состоялась акция протеста, на которой митингующие потребовали ухода в отставку правительства и премьер-министра Ираклия Гарибашвили до 11:00 мск 12 июля. В противном случае они пообещали продолжить манифестации. Демонстрация транслировалась в прямом эфире всех местных телекомпаний.

Протестующие утверждают, что агрессию в адрес секс-меньшинств спровоцировало именно заявление главы правительства 5 июля о том, что он считает нецелесообразным проводить в тот день "марш достоинства" с участием ЛГБТ-сообщества.

"Если до 12:00 (11:00 мск. — Прим. Лайфа) правительство, премьер и глава Службы госбезопасности не уйдут в отставку, протесты продолжатся. Следующий митинг состоится в понедельник в 18:00", — объявили митингующие.

Появились кадры последнего дня жизни избитого на ЛГБТ-акции журналиста

Появились кадры последнего дня жизни избитого на ЛГБТ-акции журналиста

В настоящее время воскресная акция на проспекте Руставели под названием "Система убивает" завершилась.

В Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией после гибели журналиста

В Тбилиси начались стычки между протестующими и полицией после гибели журналиста

Напомним, что так называемая неделя достоинства началась в Тбилиси 1 июля. В её рамках члены ЛГБТ-сообщества провели несколько мероприятий. Заключительный "марш достоинства" должен был состояться 5 июля в 17:00 мск, но с самого утра тысячи противников акции вышли на улицы. Во время контракций сторонники традиционных ценностей несколько раз закидывали палками и бутылками журналистов и операторов. Более 50 представителей СМИ пострадали.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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