В Москве таксист насмерть сбил мотоциклиста на МКАД

11 июля в Москве на МКАД таксист на скорости въехал в мотоциклиста сзади, от полученных травм байкер скончался. В распоряжении Лайфа появились фото с места происшествия.









По данным Лайфа, инцидент произошёл в районе 78-го километра внешней стороны перед съездом на трассу М11. Очевидцы сообщили, что автомобиль такси въехал в мотоциклиста сзади.

В столичном Управлении Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на мотоциклиста, который откатывал мотоцикл к обочине. Предположительно, мотоцикл не мог двигаться дальше из-за неисправности. Водитель, совершивший наезд на мотоциклиста, не скрывался, он находится на месте происшествия", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.