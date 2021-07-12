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В Москве таксист насмерть сбил мотоциклиста на МКАД

Трагедия произошла, когда байкер откатывал своё транспортное средство к обочине.

11 июля, 23:07
<p><em style="font-style: italic;">Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на<a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.boloid.lifenews&hl=ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Android</a> и<a href="https://apps.apple.com/ru/app/lifecorr/id695634432" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> iOS</a>)</em></p>

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

11 июля в Москве на МКАД таксист на скорости въехал в мотоциклиста сзади, от полученных травм байкер скончался. В распоряжении Лайфа появились фото с места происшествия.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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По данным Лайфа, инцидент произошёл в районе 78-го километра внешней стороны перед съездом на трассу М11. Очевидцы сообщили, что автомобиль такси въехал в мотоциклиста сзади.

В столичном Управлении Госавтоинспекции рассказали подробности происшествия.

"По предварительным данным, водитель легкового автомобиля совершил наезд на мотоциклиста, который откатывал мотоцикл к обочине. Предположительно, мотоцикл не мог двигаться дальше из-за неисправности. Водитель, совершивший наезд на мотоциклиста, не скрывался, он находится на месте происшествия", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой

В Подмосковье водитель мотоцикла погиб при столкновении с легковушкой

В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.

Ранее в Подмосковье полицейский на мотоцикле протаранил столб и отлетел на несколько метров от удара легковушки.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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