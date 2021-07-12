Число кибератак на критическую инфраструктуру России возросло на 150%

Число кибератак на критическую инфраструктуру в России увеличилось в два с половиной раза (150%) по итогам первой половины 2021 года в сравнении с аналогичным периодом 2020-го. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование, которое провели специалисты подведомственного Роскомнадзору Научно-технического центра Главного радиочастотного центра (ФГУП "ГРЧЦ").

Отмечается, что в прошлом году показатель также рос, но не столь значительно — на 40%. При этом, по данным экспертов из Group-IB, в 2021 году 40% атак на объекты российской критической инфраструктуры провели "классические" киберпреступники, а 60% — так называемые прогосударственные акторы (Advanced Persistent Threat, APT — сложные целевые угрозы), то есть хакеры, которые работают на правительства различных стран.

На данный момент в мире действует свыше 70 крупных APT, с каждым годом их число возрастает в четыре-пять раз. Больше всего таких организаций в Китае, Иране и КНДР.

По словам руководителя группы аналитики информационной безопасности компании Positive Technologies Екатерины Килюшевой, каждая третья атака в первом квартале 2021 года происходила с участием операторов программ-вымогателей.

"За первые пять месяцев 2021 года число атак с использованием программ-вымогателей в отношении промышленных компаний уже составило 69% от общего числа таких атак за весь 2020 год. И пока мы не видим тенденции к снижению", — отметила эксперт.

Специалисты ФГУП "ГРЧЦ" прогнозируют, что в 2021 году волна шифровальщиков существенно повлияет на российский бизнес и выйдет в СНГ. В начале 2021 самыми атакуемыми отраслями стали промышленность и организации в сфере науки и образования (30% от всех кибератак). На втором месте (28%) государственные и медицинские учреждения.