Врачи перечислили семь главных признаков гипертонического криза

Повышенное артериальное давление, провоцирующее гипертонический криз, можно вовремя распознать, если обратить внимание на предупреждающие знаки. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на американских медиков.

По словам врачей, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, если появилась сильная резкая боль в груди или головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и ухудшением зрения. Также в число тревожных признаков входит тошнота и внезапно возникшая беспочвенная тревога.

Однако самыми явными признаками гипертонического криза являются одышка и судороги. Седьмым предвестником выступает отсутствие реакции на внешние раздражители.