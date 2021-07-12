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Врачи перечислили семь главных признаков гипертонического криза

А также предупредили, что при таком состоянии может помочь только немедленная госпитализация и медикаментозная терапия.

11 июля, 22:23

Фото © Pixabay

Повышенное артериальное давление, провоцирующее гипертонический криз, можно вовремя распознать, если обратить внимание на предупреждающие знаки. Об этом пишет газета Daily Express со ссылкой на американских медиков.

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По словам врачей, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, если появилась сильная резкая боль в груди или головная боль, которая сопровождается спутанностью сознания и ухудшением зрения. Также в число тревожных признаков входит тошнота и внезапно возникшая беспочвенная тревога.

Однако самыми явными признаками гипертонического криза являются одышка и судороги. Седьмым предвестником выступает отсутствие реакции на внешние раздражители.

Специалисты подчёркивают, что при гипертоническом кризе может помочь только немедленная госпитализация и медикаментозная терапия.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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