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Президент Кубы призвал коммунистов выйти на улицы после начала протестов

Диас-Канель отметил, что сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки".

11 июля, 22:05

Протесты на Кубе. Видео © Соцсети

Президент Кубы Мигель Диас-Канель призвал сторонников выйти на улицы и противостоять возможным провокациям против действующих властей. Об этом политик заявил в эфире государственного телевидения.

"Мы призываем всех защитников революции и всех коммунистов выходить на улицы в любом месте, где бы ни происходили провокации, сейчас и в дальнейшем", — заявил глава государства.

Диас-Канель добавил, что сегодня "гуманитарной интервенции" требуют те, кто всегда поддерживал блокаду и служил наёмниками империи янки". По словам политика, они поощряют информационные кампании в том, что власти Кубы якобы не способны справиться с тяжёлой эпидемиологической ситуацией в стране.

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"Мы не позволим никаким контрреволюционным наёмникам, проданным американской империи, спровоцировать дестабилизацию. Будет революционный ответ", — заявил президент Кубы.

В воскресенье на Кубе вспыхнули первые за много лет акции протеста. Демонстранты вышли на улицы восьми городов, в том числе столицы Гаваны. Они потребовали свободных выборов и решения социальных проблем.

Ранее из ковидного "плена" на Кубе освободили 228 российских туристов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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