Трамп принял решение по поводу участия в выборах президента США, но какое — не сказал

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что уже принял решение относительно своего участия в выборах главы государства в 2024 году, но он не стал раскрывать его из-за проблем, которые могут возникнуть с финансированием его избирательной кампании.

"Я знаю ответ, но я пока не могу раскрыть его, поскольку это может повлиять на финансирование кампании и прочие вещи. Но я совершенно точно знаю свой ответ", — отметил глава Белого дома в беседе с телеканалом Fox News, отвечая на вопрос о том, намерен ли он участвовать в новой президентской гонке через несколько лет.

При этом бывший американский лидер не стал уточнять, о каких возможных проблемах идёт речь. Добавим, что Трамп ранее неоднократно намекал, что намерен участвовать в выборах президента Штатов в 2024 году.