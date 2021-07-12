В Приангарье спасатели сняли с карниза ребёнка, пока его мать спала на полу
Сейчас малыш в безопасности, его здоровью ничего не угрожает. С женщиной работают сотрудники полиции.
В Приангарье сотрудники МЧС сняли с карниза ребёнка, пока его мать спала на полу. Видео © VK / ГУ МЧС России по Иркутской области
В Усть-Илимске Иркутской области сотрудники МЧС России спасли трёхлетнего мальчика, который сидел на карнизе балкона и едва не сорвался вниз до приезда спасателей. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По данным ведомства, ребёнка в окне заметили соседи и сразу вызвали службу спасения. Когда по указанному адресу прибыли сотрудники МЧС, мальчик сидел на перилах балкона. Спасатели поднялись туда с помощью автолестницы. Позже выяснилось, что мать ребёнка во время инцидента спала на полу.
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Сейчас малыш в безопасности, его здоровью ничего не угрожает. С матерью ребёнка работают сотрудники полиции.
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