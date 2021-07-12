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Американский полковник признал неготовность армии США к следующей войне

По его словам, сокращение бюджета американской армии привело к нехватке возможностей для обеспечения ядерного сдерживания и борьбы с сильным противником.

11 июля, 21:01
<p>Фото © ТАСС / AP</p>

Фото © ТАСС / AP

США могут проиграть в возможной следующей войне из-за недостаточного финансирования текущих потребностей армии. Такое мнение в статье для издания Defence News выразил отставной полковник ВВС страны Марк Гарцингер.

По его словам, сокращение бюджета американской армии привело к нехватке возможностей для обеспечения ядерного сдерживания и борьбы с сильным противником. А из-за модели развития вооружённых сил, которую Пентагон применял в течение последних 30 лет, численность армии снизилась настолько, что уже нельзя компенсировать её возможности техникой.

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"Со времён холодной войны две трети бомбардировщиков ВВС США отправили на свалку, а размеры нашей истребительной авиации сейчас составляют половину от той нашей авиации, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году", — посетовал Гарцингер.

Отставной полковник заключил, что в случае продолжения такой политики армия США не сможет оперативно отреагировать на возможную военную угрозу.

Ранее американцы посетовали, что Россия умрёт от смеха при виде армии США в юбках.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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