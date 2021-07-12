Американский полковник признал неготовность армии США к следующей войне

США могут проиграть в возможной следующей войне из-за недостаточного финансирования текущих потребностей армии. Такое мнение в статье для издания Defence News выразил отставной полковник ВВС страны Марк Гарцингер.

По его словам, сокращение бюджета американской армии привело к нехватке возможностей для обеспечения ядерного сдерживания и борьбы с сильным противником. А из-за модели развития вооружённых сил, которую Пентагон применял в течение последних 30 лет, численность армии снизилась настолько, что уже нельзя компенсировать её возможности техникой.

"Со времён холодной войны две трети бомбардировщиков ВВС США отправили на свалку, а размеры нашей истребительной авиации сейчас составляют половину от той нашей авиации, которая нанесла поражение иракской армии в 1991 году", — посетовал Гарцингер.