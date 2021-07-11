На Украине поймали грабившую судей и чиновников банду "Робин Гудов"

Сотрудники полиции Киевской области Украины задержали организованную группировку, которая на протяжении нескольких лет грабила дома судей и чиновников. Об этом пишет издание "Страна.ua".

Согласно информации СМИ, возглавлял банду тренер по восточным единоборствам, тренировавший детей в Дарницком районе Киева до того, как его объявили в розыск. Также в группировке состояли несколько его коллег по спорту и ветераны боевых действий в Донбассе.

Как уточняется, на счету у задержанных вооружённый налёт на дом судьи Апелляционного суда Киевской области, совершённый в 2019 году, разбойные нападения на жильё судьи одного из районных судов Киева и других госслужащих. В момент ограбления злоумышленники угрожали потерпевшим оружием, совали детям в руки гранаты, чтобы родители не поднимали шум, и даже стреляли в тех, кто решался оказать им сопротивление. При этом во время нападений члены группировки заявляли чиновникам, что всё их имущество нажито коррупционным путём, поэтому подлежит "конфискации".

Отметим, что нападавшие, будучи в розыске, сами звонили сотрудникам правоохранительных органов и угрожали им. Также известно, что для нападений преступники выбирали дома, показанные журналистами в антикоррупционных расследованиях. Сейчас задержанным грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества, кроме того, проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.