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В США обеспокоились захватом территорий Афганистана талибами

Ситуация в стране обострилась после того, как американский военный контингент начал выходить оттуда.

11 июля, 19:55
<p>Фото © ТАСС / ЕРА</p>

Фото © ТАСС / ЕРА

Соединённые Штаты, обеспокоенные ростом числа вооружённых конфликтов в Афганистане и усилением влияния движения "Талибан"*, призывают афганские власти использовать свои силы для защиты страны. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кёрби.

"Мы с глубокой тревогой наблюдаем за ухудшением ситуации в сфере безопасности, ростом насилия, которое находится на очень высоком уровне, и наступлением "Талибана" в Афганистане. Мы знаем об этом", — сказал Кёрби.

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Также пресс-секретарь американского военного ведомства добавил, что самое время афганскому руководству активизировать все возможности, которые, как известно Вашингтону, у него есть.

Напомним, ситуация в Афганистане обострилась именно после того, как США начали выходить оттуда. Президент Штатов Джо Байден заявил, что военная миссия в стране завершится 31 августа 2021 года. Он отметил, что Вашингтон будет добиваться мирного урегулирования в Афганистане. Роль в этом вопросе, по его словам, должны сыграть сама страна и другие государства региона. Штаты продолжат оказывать финансовую и техническую поддержку силам безопасности республики, а также гуманитарную помощь Кабулу, отметил американский лидер.

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По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, движение "Талибан" контролирует уже около двух третей афгано-таджикской границы. Дипломат отметила, что Москву не может не беспокоить нарастание напряжённости у южных рубежей Таджикистана — союзника РФ по ОДКБ, однако, как заявили в Кремле, вопрос о вводе российского контингента не обсуждается.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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