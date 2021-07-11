Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом к границе космоса

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос и глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск поздравили британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.

"Поздравляю, прекрасный полет!" - написал Маск в комментариях к посту Брэнсона в "Твиттере", где в прямом эфире транслировался полет.