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Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом к границе космоса

Напомним, что именно Безос оказался проигравшим в своеобразной космической гонке с Брэнсоном.

11 июля, 20:40
<p>Илон Маск, Ричард Брэнсон, Джефф Безос (слева направо). Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance/, Twitter/<a href="https://twitter.com/richardbranson/status/1414267119743782919/photo/1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Richard Branson</a>/, ТАСС/imago images/MediaPunch</p>

Илон Маск, Ричард Брэнсон, Джефф Безос (слева направо). Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance/, Twitter/Richard Branson/, ТАСС/imago images/MediaPunch

Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос и глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск поздравили британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.

"Поздравляю, прекрасный полет!" - написал Маск в комментариях к посту Брэнсона в "Твиттере", где в прямом эфире транслировался полет.

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"Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полётом. Не могу дождаться, когда присоединюсь к этому клубу!", - написал в "Инстаграме" Безос, который полетит в космос 20 июля.

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Напомним, старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Позже стало известно, что миллиардер совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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