Маск и Безос поздравили Брэнсона с успешным полётом к границе космоса
Напомним, что именно Безос оказался проигравшим в своеобразной космической гонке с Брэнсоном.
Илон Маск, Ричард Брэнсон, Джефф Безос (слева направо). Коллаж © LIFE. Фото © ТАСС/dpa/picture-alliance/, Twitter/Richard Branson/, ТАСС/imago images/MediaPunch
Основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос и глава космической компании SpaceX и производителя электромобилей Tesla Илон Маск поздравили британского миллиардера и владельца компании Virgin Galactic Ричарда Брэнсона с удачным полётом к границе космоса.
"Поздравляю, прекрасный полет!" - написал Маск в комментариях к посту Брэнсона в "Твиттере", где в прямом эфире транслировался полет.
"Ричард Брэнсон и экипаж, поздравляю с полётом. Не могу дождаться, когда присоединюсь к этому клубу!", - написал в "Инстаграме" Безос, который полетит в космос 20 июля.
Напомним, старт корабля Брэнсона задержался на полтора часа из-за погодных условий, в воздух он поднялся в 17:40 по московскому времени. Позже стало известно, что миллиардер совершил успешный суборбитальный испытательный полёт на корабле Unity 22. После возвращения на Землю предприниматель был в приподнятом настроении и аплодировал успеху своей команды. Совершив успешный полёт, миллиардер, как и задумывал, переиграл богатейшего человека мира и основателя Amazon Джеффа Безоса, который анонсировал свой полёт на орбиту 20 июля.
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