В распоряжении Лайфа оказались фото с места смертельной аварии в Краснодарском крае, где двое детей и женщина погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика.

















На кадрах видно, что после столкновения микроавтобус буквально разворотило. Также в распоряжении Лайфа оказался список погибших:

Ислам А. 2007 г.р.

Адам А. 2013 г.р.

Тангиева Р. 1964 г.р.

Тем временем в прокуратуре региона рассказали подробности о ДТП. Там отметили, что около шести часов вечера микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший пассажиров из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. В результате от фуры отлетело колесо, которое повредило ВАЗ-217030. По данным прокуратуры, в аварии погибли двое детей 8 и 14 лет и взрослая женщина.