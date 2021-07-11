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Развороченный микроавтобус и тело на асфальте: Лайф публикует фото с места жуткого смертельного ДТП на Кубани

В прокуратуре региона сообщили, что водитель микроавтобуса работал нелегально.

11 июля, 20:37

В распоряжении Лайфа оказались фото с места смертельной аварии в Краснодарском крае, где двое детей и женщина погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика.

  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

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На кадрах видно, что после столкновения микроавтобус буквально разворотило. Также в распоряжении Лайфа оказался список погибших:

  • Ислам А. 2007 г.р.
  • Адам А. 2013 г.р.
  • Тангиева Р. 1964 г.р.

Тем временем в прокуратуре региона рассказали подробности о ДТП. Там отметили, что около шести часов вечера микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший пассажиров из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. В результате от фуры отлетело колесо, которое повредило ВАЗ-217030. По данным прокуратуры, в аварии погибли двое детей 8 и 14 лет и взрослая женщина.

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В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Известно, что мужчина работал нелегально и не числился в реестре официальных перевозчиков.

Напомним, двое из пострадавших в ДТП находятся в реанимации.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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