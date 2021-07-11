Развороченный микроавтобус и тело на асфальте: Лайф публикует фото с места жуткого смертельного ДТП на Кубани
В прокуратуре региона сообщили, что водитель микроавтобуса работал нелегально.
В распоряжении Лайфа оказались фото с места смертельной аварии в Краснодарском крае, где двое детей и женщина погибли при столкновении микроавтобуса и грузовика.
На кадрах видно, что после столкновения микроавтобус буквально разворотило. Также в распоряжении Лайфа оказался список погибших:
- Ислам А. 2007 г.р.
- Адам А. 2013 г.р.
- Тангиева Р. 1964 г.р.
Тем временем в прокуратуре региона рассказали подробности о ДТП. Там отметили, что около шести часов вечера микроавтобус Volkswagen Crafter, перевозивший пассажиров из Анапы в Назрань, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Volvo с прицепом. В результате от фуры отлетело колесо, которое повредило ВАЗ-217030. По данным прокуратуры, в аварии погибли двое детей 8 и 14 лет и взрослая женщина.
В отношении водителя микроавтобуса возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц". Известно, что мужчина работал нелегально и не числился в реестре официальных перевозчиков.
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