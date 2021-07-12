Тренер сборной Италии Манчини — о победе на Евро-2020: Парни просто великолепны
А наставник сборной Англии Гарет Саутгейт, комментируя поражение своей команды, признался, что не консультировался с игроками при составлении списка пенальтистов.
Роберто Манчини. Фото © ТАСС / EPA
Главный тренер сборной Италии по футболу Роберто Манчини прокомментировал победу в финале Евро-2020 над Англией. Наставник "Скуадра адзурра" отметил, что его подопечные были просто великолепны.
"Парни просто великолепны, не знаю, что ещё сказать. Эта победа важна для всех, для всех болельщиков. Мы рады, что победили, играя хорошо. Я надеюсь, что болельщики сейчас празднуют. Сейчас мы счастливы, и это самое главное", — приводит слова Манчини издание Football Italia.
Тренер добавил, что соперник играл хорошо и его сборной было тяжело после пропущенного в начале матча гола, однако затем итальянцы доминировали на поле.
В свою очередь, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за поражение в серии пенальти. Он признался, что составлял список футболистов для послематчевых пенальти, не проконсультировавшись с ними.
"Мы побеждаем и проигрываем вместе. Список пенальтистов — это моё решение, их определил я, — сказал наставник в беседе с журналистами после матча.
Саутгейт добавил, что английские футболисты покидают турнир с гордо поднятой головой. По его словам, они сделали больше, чем другие сборные Англии за 50 лет. Также наставник отметил, что команда Италии показала невероятную игру в течение всего турнира, в частности в обороне.
Стоит отметить, что Гарет Саутгейт в бытность футболистом не реализовал решающий пенальти в полуфинале чемпионата Европы 1996 года против Германии.
Напомним, сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, а награду лучшего игрока финальной встречи забрал его партнёр по команде Леонардо Бонуччи.
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