Английские фанаты устроили драку в Лондоне после поражения в финале Евро-2020
При этом многие болельщики восприняли поражение сдержанно, в том числе и после решающего нереализованного пенальти Букайо Саки.
Английские фанаты устроили драку в Лондоне после поражения в финале Евро-2020. Видео © Соцсети
Английские фанаты устроили драку в Лондоне после поражения национальной сборной в финале Евро-2020 против команды Италии. Видео происшествия появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что фанаты избивают оппонентов руками и ногами в то время, как их отчаянно пытаются утихомирить стюарды. Также сообщается, что огорчённые поражением болельщики жгли фаеры, переворачивали мусорные баки и крушили всё, что попадалось им под руку. Властям Лондона даже пришлось закрыть несколько станций метро. Полиция сообщила о задержании 50 человек, но эта цифра предварительная.
При этом многие английские фанаты восприняли поражение сдержанно, в том числе и после решающего нереализованного пенальти Букайо Саки.
Появилось видео реакции английских фанатов на решающий промах в серии пенальти против Италии. Видео © Соцсети
Напомним, до матча около ста фанатов без билетов попытались прорваться на стадион "Уэмбли", однако сделать им это не удалось.
Сборная Италии по футболу стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию в серии послематчевых пенальти. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а вот удары с точки принесли победу именно команде Роберто Манчини. Решающий удар с точки не реализовал Букайо Сака. Лучшим игроком турнира был признан вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, а награду лучшего игрока финальной встречи забрал его партнёр по команде Леонардо Бонуччи.
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