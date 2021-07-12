Английские фанаты устроили драку в Лондоне после поражения в финале Евро-2020. Видео © Соцсети

Английские фанаты устроили драку в Лондоне после поражения национальной сборной в финале Евро-2020 против команды Италии. Видео происшествия появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что фанаты избивают оппонентов руками и ногами в то время, как их отчаянно пытаются утихомирить стюарды. Также сообщается, что огорчённые поражением болельщики жгли фаеры, переворачивали мусорные баки и крушили всё, что попадалось им под руку. Властям Лондона даже пришлось закрыть несколько станций метро. Полиция сообщила о задержании 50 человек, но эта цифра предварительная.

При этом многие английские фанаты восприняли поражение сдержанно, в том числе и после решающего нереализованного пенальти Букайо Саки.

Появилось видео реакции английских фанатов на решающий промах в серии пенальти против Италии. Видео © Соцсети

Напомним, до матча около ста фанатов без билетов попытались прорваться на стадион "Уэмбли", однако сделать им это не удалось.