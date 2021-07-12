Медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян
Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета, подчеркнул специалист.
Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь
Вакцина "Ковивак" пользуется высоким спросом у россиян по двум причинам. Во-первых, полноценный иммунитет от вируса вырабатывается уже после первой прививки этим препаратом, а во-вторых, данной вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься её поисками. Такое мнение выразил главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.
"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определённое, поскольку вакцина находится ещё в процессе клинических испытаний", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".
Терский добавил, что инактивированная вакцина, коей является "Ковивак", потенциально имеет гораздо больший объём антигенов, нежели векторные препараты. В условиях стремительных мутаций вируса это может сыграть ключевую роль.
Говоря о вакцине "Спутник V", медик отметил, что после введения двух её доз более чем у 90% привитых вырабатывается иммунитет с высоким антительным ответом. Терский заключил, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. При этом прививку, подчеркнул он, следует сделать и тем, кто болел в прошлом году, тем, кто вакцинировался более шести месяцев назад, и тем, кто не заражался вовсе.
Напомним, ранее в Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак". Препарат расхватали буквально за сутки.
"Ковивак" разработал центр имени Чумакова Российской академии наук. Вакцину зарегистрировали в России 20 февраля. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Ранее эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России.
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