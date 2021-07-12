НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян

Вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета, подчеркнул специалист.

12 июля, 00:50
3849
<p>Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь</p>

Фото © ТАСС / Кирилл Кухмарь

Вакцина "Ковивак" пользуется высоким спросом у россиян по двум причинам. Во-первых, полноценный иммунитет от вируса вырабатывается уже после первой прививки этим препаратом, а во-вторых, данной вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься её поисками. Такое мнение выразил главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определённое, поскольку вакцина находится ещё в процессе клинических испытаний", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Прививочный хит: Почему все охотятся за вакциной "Ковивак"

Прививочный хит: Почему все охотятся за вакциной "Ковивак"

Терский добавил, что инактивированная вакцина, коей является "Ковивак", потенциально имеет гораздо больший объём антигенов, нежели векторные препараты. В условиях стремительных мутаций вируса это может сыграть ключевую роль.

Говоря о вакцине "Спутник V", медик отметил, что после введения двух её доз более чем у 90% привитых вырабатывается иммунитет с высоким антительным ответом. Терский заключил, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. При этом прививку, подчеркнул он, следует сделать и тем, кто болел в прошлом году, тем, кто вакцинировался более шести месяцев назад, и тем, кто не заражался вовсе.

Центр Чумакова оценил эффективность "Ковивака" против опасного штамма ковида "дельта"

Центр Чумакова оценил эффективность "Ковивака" против опасного штамма ковида "дельта"

Напомним, ранее в Москве вновь закончилась вакцина "Ковивак". Препарат расхватали буквально за сутки.

"Ковивак" разработал центр имени Чумакова Российской академии наук. Вакцину зарегистрировали в России 20 февраля. Препарат выпускается в форме суспензии для внутримышечного введения. При этом основной особенностью вакцины является то, что в ней используется цельный вирус. Ранее эпидемиолог Алексей Яковлев объяснил ажиотаж вокруг вакцины "Ковивак" в России.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Начался сепсис": Подруга МакSим рассказала, что певица снова в критическом состоянии

сегодня в 01:02

В России предложили выпустить почтовую марку в честь вакцины "Спутник V"

вчера в 12:34

Врачи перечислили семь главных признаков гипертонического криза

вчера в 22:23

В Ленобласти "порше" врезался в столб и загорелся, два человека погибли

сегодня в 01:26

Забытый в ящике картридж с игрой Super Mario продали на аукционе за рекордные $1,5 млн

сегодня в 01:20

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1