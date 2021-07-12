Медик назвал две причины популярности вакцины "Ковивак" у россиян

Вакцина "Ковивак" пользуется высоким спросом у россиян по двум причинам. Во-первых, полноценный иммунитет от вируса вырабатывается уже после первой прививки этим препаратом, а во-вторых, данной вакцины произведено очень мало, поэтому приходится заниматься её поисками. Такое мнение выразил главный врач 2-го диагностического отделения АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Максим Терский.

"Что касается преимуществ или недостатков препарата, то о них сложно сейчас сказать что-то определённое, поскольку вакцина находится ещё в процессе клинических испытаний", — приводит слова эксперта агентство "Прайм".

Терский добавил, что инактивированная вакцина, коей является "Ковивак", потенциально имеет гораздо больший объём антигенов, нежели векторные препараты. В условиях стремительных мутаций вируса это может сыграть ключевую роль.

Говоря о вакцине "Спутник V", медик отметил, что после введения двух её доз более чем у 90% привитых вырабатывается иммунитет с высоким антительным ответом. Терский заключил, что вакцинация является лучшим способом достижения как индивидуального, так и коллективного иммунитета. При этом прививку, подчеркнул он, следует сделать и тем, кто болел в прошлом году, тем, кто вакцинировался более шести месяцев назад, и тем, кто не заражался вовсе.