Россиянам объяснили, почему жара неспособна сдержать коронавирус
Также эксперты выразили мнение, что новые штаммы ковида могут обладать устойчивостью к высокой температуре.
Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин
Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому температура воздуха не влияет на распространение инфекции. Об этом в беседе с агентством Ura.ru рассказали доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко и доктор биологических наук Светлана Комбарова.
"Как может повлиять жара, если вы стоите рядом с больным человеком, он покашлял. Ни солнце, ни жара в этом случае не влияют, потому что здоровый человек вдыхает эту аэрозоль, которая образовалась после кашля, и он заболевает", — сказал Бутенко.
Также профессор привёл аргументы против благотворного влияния жары на снижение инфицирования. Так, трудная ситуация с CoViD-19 сложилась в Бразилии и Индии, где температура всегда близка к 40 градусам и солнечно.
По словам Комбаровой, новые штаммы коронавируса могут обладать устойчивостью к жаре. Возможно патогенные свойства штамма настолько сильные, что эффект температуры нивелируется.
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