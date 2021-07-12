Россиянам объяснили, почему жара неспособна сдержать коронавирус

Коронавирус передаётся воздушно-капельным путём, поэтому температура воздуха не влияет на распространение инфекции. Об этом в беседе с агентством Ura.ru рассказали доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко и доктор биологических наук Светлана Комбарова.

"Как может повлиять жара, если вы стоите рядом с больным человеком, он покашлял. Ни солнце, ни жара в этом случае не влияют, потому что здоровый человек вдыхает эту аэрозоль, которая образовалась после кашля, и он заболевает", — сказал Бутенко.

Также профессор привёл аргументы против благотворного влияния жары на снижение инфицирования. Так, трудная ситуация с CoViD-19 сложилась в Бразилии и Индии, где температура всегда близка к 40 градусам и солнечно.