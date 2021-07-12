Врач объяснила, как меньше потеть в жару

Из-за аномально жаркой погоды многие люди столкнулись с проблемой обильного потоотделения. Врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева рассказала, как с этим можно бороться.

Стоит отметить, что потоотделение — это защитная реакция человеческого организма, с помощью которой он охлаждается. В жару этот процесс идёт особенно активно, что доставляет людям много хлопот. Для того чтобы ни человека, ни окружающих не беспокоил при этом сильный запах, нужно соблюдать все необходимые гигиенические правила, заметила специалист.

"Гигиенические мероприятия всегда на первом месте: утренний душ, вечерний душ. Области подмышек лучше обработать мылом, гелем для душа, чтобы убрать ещё и бактерии, которые живут на поверхности кожи", — отметила Нагайцева в беседе с радио Sputnik.

Врач добавила, что вечером после душа можно использовать антиперспирант, который блокирует работу потовых желёз и снижает потоотделение благодаря хлориду алюминия, который есть в его составе. А утром следует пользоваться дезодорантом, маскирующим запах.

Чтобы уменьшить потливость стоп, медик рекомендует носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей, а также пользоваться специальными средствами.

"Существуют также специальные препараты, которые продаются в аптеке, в их состав входит хлорид алюминия. Можно обработать накануне вечером стопы и ладони, что снижает активность потовых желёз, пот будет выделяться меньше", — подчеркнула Нагайцева.

По её словам, нужно обратить внимание и на питание и избегать, к примеру, специй или алкоголя, которые усиливают потоотделение. Также важно правильно подбирать одежду. Врач заметила, что синтетические ткани провоцируют более активное потоотделение, предпочтение следует отдать натуральным материалам. При этом Нагайцева уточнила, что в случае, если повышенная потливость беспокоит человека слишком долго, необходимо обратиться к врачу, так как это может быть проявлением какого-то заболевания.